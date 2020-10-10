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06:26 10.10.2020

В Италии выявили более 5,3 тыс. случаев заражения COVID-19, власти опасаются второй волны

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В Италии выявили более 5,3 тыс. случаев заражения COVID-19, власти опасаются второй волны

В Италии опасаются начала второй волны распространения коронавируса из-за того, что за последние дни резко увеличилось число заболевших COVID-19, пишут в пятницу западные СМИ.

В пятницу в Италии было зарегистрировано 5372 новых случаев заражения, что почти на одну тысячу больше, чем в четверг. Это самый высокий показатель числа заражений, выявленных за сутки, с апреля.

"Мы находимся под экстремально сильным давлением", - заявил представитель Италии в ВОЗ Вальтер Риччарди.

Эксперт пояснил, что в ряде регионов не хватает мест в больницах, оборудованных для пациентов с COVID-19.

"Когда начнется (эпидемия - ИФ) гриппа, есть риск, что в день будет фиксировать по 16 тыс. случаев заражений в сутки", - добавил Риччарди.

К наиболее опасным регионам на данный момент относят административные области Лацио в центральной части страны, Кампания - на юге и Ломбардия - на севере.

Так, президент региона Кампания Винченцо Де Лука заявил, что, по его мнению, "настал момент, когда необходимо принять драматические решения". Он не исключает вероятность введения карантина на территории региона.

В свою очередь, министр по делам регионов и автономий Франческо Бочча предупреждает, что при неблагоприятном развитии ситуации возможно введения ограничений на передвижение по стране.

В начале недели итальянское правительство приняло решение ввести обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе на всей территории страны. Это правило ранее применялось только в помещениях.

Теги: #италия #заражения #коронавирус
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