Дело семьи фермеров, которая заставляла работать бесплатно 9 человек, направлено в суд

Обвинительный акт в отношении членов группы, которая заставляла людей работать бесплатно в фермерском хозяйстве, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в группу входили три человека - владельцы фермерского хозяйства (муж и жена) и их сообщник.

"В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин, 1 несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, члены группы подыскивали людей, которые из-за тяжелых личных обстоятельств искали работу и находились в уязвимом состоянии, обещали им высокооплачиваемую работу и надлежащие условия проживания, питания и труда.

В действительности завербованных таким образом работников селили на территории фермерского хозяйства, где условия проживания были непригодными для жизни. Им предоставляли указания по выполнению определенного объема работы и платили мизерные деньги. Если работа не была выполнена, как того требовали хозяева, работникам создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Свобода передвижения пострадавших была ограничена как в рабочее, так и нерабочее время.

Членам группы инкриминируется ч.ч. 2, 3 ст. 149 УК Украины (вербовка, перемещение людей, с использованием обмана и их уязвимого состояния, с целью трудовой эксплуатации).