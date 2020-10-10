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02:42 10.10.2020

Рижский марафон отменен из-за коронавируса впервые с 1991 года

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Рижский марафон отменен из-за коронавируса впервые с 1991 года

Правительство Латвии в пятницу на внеочередном заседании постановило отменить назначенный на 10-11 октября Рижский марафон, сообщает агентство BNS.

"В условиях, когда мы принимаем решения об ограничениях на собрания людей, проводить марафон в столице - это безумие", - заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

Глава МВД Сандис Гиргенс отметил, что риски безопасности всегда существуют, и невозможно проконтролировать зрителей марафона.

Против отмены марафона выступали министры образования Илга Шуплинска, здравоохранения Илзе Винькеле и благосостояния Рамона Петравича.

Директор Рижского марафона "Rimi" Айгар Нордс, выслушав опасения министров, связанные с проведением марафона в условиях растущей заболеваемости "Covid-19", пояснил, что марафон планировалось провести на девяти дистанциях и с соблюдением всех установленных государством мер безопасности. По его словам, устроители марафона все лето сотрудничали с Минздравом и Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы обеспечить проведение мероприятия без риска заражения.

По словам Нодса, организаторы с уважением отнесутся к любому решению правительства.

Однако, заявил он, правительство, отменив мероприятие в последний момент, должно будет решать вопрос о компенсации организаторам.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал выступление Нордса "наглым". "Пандемия тоже не просит разрешения ни у правительства, ни у Сейма", - заявил он, добавив, что, если говорить о компенсациях, конкретный случай не будет рассматриваться в отрыве от остальных.

Со своей стороны, представители Госканцелярии указали, что Кабинет министров не может запретить частное мероприятие, и решение может быть обжаловано в Конституционном суде.

Чтобы найти юридически корректный путь отмены марафона, юристы предложили внести поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, предусматривающие, что до 31 декабря запрещены мероприятия на улице с числом участников более 300, на которых люди активно двигаются.

В Рижском марафоне планировалось участие 15 тыс. человек.

Рижский марафон - ежегодный марафонский забег, проходящий по улицам Риги. Первое соревнование состоялось в 1991 году, с тех пор проводится ежегодно в мае-июне. В последние годы в нем участвовали тысячи бегунов из нескольких десятков стран. Телетрансляция Рижского марафона шла во всех странах ЕС.

Теги: #латвия #отмена #марафон #рига
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