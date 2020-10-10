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01:47 10.10.2020

Во Франции за сутки выявили более 20 тыс. новых случаев COVID-19

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Во Франции за сутки выявили более 20 тыс. новых случаев COVID-19

Во Франции установлен новый рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, сообщают французские СМИ.

Согласно данным служб здравоохранения страны, за минувшие 24 часа выявлено 20,3 тыс. случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 за время пандемии достигло почти 692 тыс. человек.

Отмечается, что более 10% проведенных тестов на коронавирус в стране дали положительный результат.

За сутки во Франции скончались 62 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Последние несколько дней в стране выявляли более 18 тыс. новых случаев за сутки. Накануне глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что "ситуация ухудшилась значительно в нескольких городах в последние дни".

Теги: #коронавирус #франция #рекорд
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