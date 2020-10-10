Минздрав может увеличить количество ковидных коек с подведенным кислородом до 50-51 тысяч

Министерство здравоохранения может увеличить количество коек с подведенным кислородом для лечения пациентов с COVID-19 до 50-51 тысяч, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас только 37 тыс. коек отведены под кислород. Мы втрое увеличили это количество в сравнении с началом года. Мы понимаем, что увеличим еще примерно до 50-51 тысяч коек, потому, что мы не можем все забрать под COVID-19, мы можем забрать только 30% от общего количества коек, потому, что у нас есть инфаркты, есть инсульты, есть роды, есть хирургические вмешательства", - сказал он в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на телеканале Украина вечером в пятницу.

Степанов сообщил, что по состоянию на вечер пятницы в больницах находилось "немного меньше 20 тыс. пациентов с COVID-19, которые имеют среднее и тяжелое течение болезни".

Он также сообщил, что Минздрав планирует перепрофилировать для лечения COVID-19 "такие больницы, как больницы Академии медицинских наук Украины (АМНУ)".

"Во всяком случае, в Киеве мы это будем делать. Я думаю, мы в ближайшее время введем их",- сказал он.