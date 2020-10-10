На Харьковщине с начала учебного года COVID-19 подтвержден у 117 учеников и 123 учителей

В Харьковской области эпидемическая ситуация с заболеваемостью СOVID-19 продолжает обостряться, интенсивность эпидпроцесса растет как в областном центре, так и в районах, сообщила директор ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Любовь Махота.

"Сохраняется тенденция к росту. За последние две недели лабораторно подтверждено 6 тыс. 849 случаев, это составляет 257,48 на 100 тыс. населения. Темп прироста показателей за последнюю неделю составил 21%. Интенсивность эпидпроцесса также растет как в городе Харькове, так и в районах области. По критерию эпидемиологической опасности большинство административных территорий области отвечает на сегодня оранжевому уровню", - цитирует пресс-служба ХОГА выступление Махоты на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

По словам Махоты, с начала учебного года среди учеников, ходивших на занятия, зарегистрировано 117 случаев заболевания COVID-19. На дистанционное обучение переведены 4687 учеников. На самоизоляции находятся 2295 учащихся. Тяжелого течения болезни и летальных случаев среди детей нет. Кроме того, COVID-19 был подтвержден у 123 учителей. 3 из них умерли (2 - в Змиевском районе и 1 в Харькове).