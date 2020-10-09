В аппарате ЦИК на ковид болеют 36 человек

В аппарате Центральной избирательной комиссии у 36 человек подтвержден диагноз на ковид, заявляет член ЦИК Юрий Мирошниченко.

"63 человека из состава аппарата Центральной избирательной комиссии находятся на больничном, 36 лиц с подтвержденным ковидом", - сообщил Мирошниченко вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер".

По словам Мирошниченко, подобная ситуация - и в территориальных избирательных комиссиях, но там существует механизм замены членов.

"Членов центральной избирательной комиссии заменить нельзя. У нас сейчас двое находятся на больничном", - рассказал Мирошниченко.

При этом он подчеркнул, что несмотря на вызовы, связанные с эпидемией, местные выборы состояться со 100% вероятностью.

Он напомнил, что согласно законодательству, только введение чрезвычайного или военного положения могут стать причиной для переноса выборов.