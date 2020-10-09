В больницах достаточно аппаратов ИВЛ и нет проблем с медицинским кислородом - Степанов

В больницах Украины хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и нет проблем с медицинским кислородом, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. Из более 4300 аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня на утро задействовано 411 аппаратов ИВЛ. Я думаю, уже надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - сказал Степанов в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Он также отметил, что нет и проблем с поставками медицинского кислорода.

"Что касается кислорода. У нас в стране на сегодняшний день шестнадцать компаний, которые поставляют медицинский кислород", - рассказал министр.

Он также сообщил, что правительство на заседании в пятницу приняло постановление о выделении 572 млн грн, "которые пойдут как субвенция в регионы именно для централизованной разводки кислорода в больницах и покупке кислородных концентраторов".

Степанов добавил, что по международным контрактам доставят 150 кислородных концентраторов, "которые будут уже в понедельник и будут развезены по Украине".