Минздрав предложит ограничительные меры для противодействия Covid-19 - Степанов
Министерство здравоохранения разрабатывает дополнительные ограничительные меры для противодействия коронавирусу, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые мы … предложим на следующем заседании правительства", - сказал Степанов в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.
При этом он подчеркнул, что "жесткого локдауна ни в коем случае не будет".
По словам министра, речь идет о возможно большем ограничении работы определенных учреждений или об ограничениях проведения массовых мероприятий.