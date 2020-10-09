Минздрав предложит ограничительные меры для противодействия Covid-19 - Степанов

Министерство здравоохранения разрабатывает дополнительные ограничительные меры для противодействия коронавирусу, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые мы … предложим на следующем заседании правительства", - сказал Степанов в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

При этом он подчеркнул, что "жесткого локдауна ни в коем случае не будет".

По словам министра, речь идет о возможно большем ограничении работы определенных учреждений или об ограничениях проведения массовых мероприятий.