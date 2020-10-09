В Испании зарегистрировали почти 13 тыс. новых случаев заражения COVID-19 – СМИ

В Испании зарегистрировано более 12,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает газета "Мундо" со ссылкой на данные Минздрава страны.

Речь идет не только о случаях, выявленных за последние сутки, отмечают испанские СМИ.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Испании заразились более 861,1 тыс. человек. Скончались среди них почти 33 тыс. человек.

Среди новых заразившихся более 2,9 тыс. проживают в Мадриде и окрестностях. Там в пятницу в связи с ростом заражений ввели положение ЧС.

В конце прошлой недели правительство Испании одобрило распоряжение Минздрава, в соответствии с которым были введены ограничения для столицы и девяти предместий, также входящих в состав автономного сообщества Мадрид.

Всего ограничительные меры затронули около 4,8 млн человек. На этой территории запрещается выходить на улицу без крайней надобности, а лишь только по работе, учебе, по медицинским причинам или по другим неотложным причинам. Существенные ограничения введены и в отношении работы магазинов, гостиниц, объектов общепита.