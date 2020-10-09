Кабмин поддержал законопроект МВД по изменению правила выдачи автономеров

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства внутренних дел по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств, сообщается на сайте МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, проектом закона предлагается передать изготовления номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.

Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры МВД, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисные центры МВД.

В МВД отмечают, что такая процедура является крайне громоздкой и экономически невыгодна.

"Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь будет получать только свидетельство, а уже автономер заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту. Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД. Надеемся, народные депутаты также поддержат законопроект и это будет еще один шаг к упрощению процесса предоставления государственных услуг", - отметил Гончаров.