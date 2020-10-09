События

19:44 09.10.2020

Европейские компании готовятся ко второй волне коронавируса

2 мин читать
Европейские компании готовятся ко второй волне коронавируса

Руководители компаний в Европе с трудом сохраняют оптимизм на фоне второй волны пандемии коронавируса в ряде стран и сопутствующего ужесточения карантинных мер, пишет Financial Times.

Власти Франции, Испании и Германии в последние дни объявили о введении новых ограничений на передвижение и проведение собраний. Новые меры также готовят власти Италии и Великобритании. По данным UBS, текущий уровень ограничений близок к тому, что было в июне, когда в Евросоюзе действовал режим локдауна.

Европейские предприниматели с тревогой следят за ситуацией. После падения ВВП в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале на рекордные 9,8% многих вдохновил летний подъем активности благодаря ослаблению правительственных ограничений.

"Мы наблюдали улучшение наших показателей бизнеса летом", - сказал глава исследовательского отдела Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Карл Гютнер Дойч, которого цитирует FT.

Сейчас, однако, надежды на то, что наметившееся летом оживление будет набирать силу, уступают место опасениям, связанным с тем, чего ждать зимой, отмечает издание. Спад деловой активности в сфере услуг еврозоны в сентябре стал одним из последних признаков угрозы для экономики региона.

Учитывая, что темпы распространения COVID-19 варьируются по странам, компании в Европе надеются, что правительства сдержат обещание избежать повторного введения всеобщих локдаунов, которые парализовали целые отрасли ранее в этом году.

"Я надеюсь, что правительства будут реагировать более разумным образом, если произойдет усиление второй волны, - приводит FT слова генерального директора Saint-Gobain Пьера-Андре де Шаландара. - Мы не хотим той же ситуации, что была в апреле и мае. Мы не можем себе этого позволить".

Хотя фондовые рынки Европы отступили от мартовских минимумов, инвесторы проявляют осторожность.

Еще до того, как возобновился рост числа случаев заражения коронавирусом, условия для европейского бизнеса изменились, говорит Томас Шюсслер, соруководитель отдела европейских акций DWS - подразделения по управлению активами Deutsche Bank AG. По его словам, компании региона намного активнее сокращали дивиденды, чем американские или азиатские предприятия, и взяли на себя еще больше долгов, чтобы выжить.

"Прочным наследием COVID-19 станет огромное долговое бремя и необходимость как-то с этим справляться", - отмечает он.

Теги: #компании #европа #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:27 09.10.2020
В Испании зарегистрировали почти 13 тыс. новых случаев заражения COVID-19 – СМИ

В Испании зарегистрировали почти 13 тыс. новых случаев заражения COVID-19 – СМИ

19:01 09.10.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 12 октября: Киев перешел в "оранжевую" зону, Сумы и Канев в "красной"

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 12 октября: Киев перешел в "оранжевую" зону, Сумы и Канев в "красной"

18:36 09.10.2020
Правительство Украины внедрит коэффициенты при расчете стоимости услуг, связанных с лечением COVID-19

Правительство Украины внедрит коэффициенты при расчете стоимости услуг, связанных с лечением COVID-19

18:27 09.10.2020
В ЦИК подтвердили 34 случая COVID-19 среди сотрудников

В ЦИК подтвердили 34 случая COVID-19 среди сотрудников

18:25 09.10.2020
В ЦИК подтвердили 34 случая Covid-19 среди сотрудников

В ЦИК подтвердили 34 случая Covid-19 среди сотрудников

18:04 09.10.2020
Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

17:47 09.10.2020
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области критическая – Кучер

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области критическая – Кучер

17:45 09.10.2020
"Голос" требует от правительства действий в борьбе с коронавирусом

"Голос" требует от правительства действий в борьбе с коронавирусом

17:34 09.10.2020
Правительство Украины разрешило закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

Правительство Украины разрешило закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

17:13 09.10.2020
Кабмин примет дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Кабмин примет дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Сумах и Каневе с 12 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения – Немчинов

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 12 октября: Киев перешел в "оранжевую" зону, Сумы и Канев в "красной"

Украина призвала всех участников Договора по открытому небу усилить давление на РФ для восстановления зоны применения Договора

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области критическая – Кучер

Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин поддержал законопроект МВД по изменению правила выдачи автономеров

Кабмин поручил Госэнергонадзору выдавать акты об отсутствии газификации и центрального теплоснабжения для получения льготы на э/э

Кабмин назначил госсекретарем Минэнерго экс-госсекретаря правительства Бондаренко

В Сумах и Каневе с 12 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения – Немчинов

Украина призвала всех участников Договора по открытому небу усилить давление на РФ для восстановления зоны применения Договора

Суд арестовал директора госпредприятия, пытавшегося подкупить главу Винницкой ОГА за 4,2 млн грн, с альтернативой залога 3,9 млн грн

Кабмин Украины предлагает ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в Крыму

Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

Минобороны Украины проведет инвентаризацию земель обороны с привлечением территориальных подразделений Госгеокадастра - Таран

Кабмин Украины поручил министерствам рассмотреть возможность создания подразделений по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА