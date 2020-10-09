Европейские компании готовятся ко второй волне коронавируса

Руководители компаний в Европе с трудом сохраняют оптимизм на фоне второй волны пандемии коронавируса в ряде стран и сопутствующего ужесточения карантинных мер, пишет Financial Times.

Власти Франции, Испании и Германии в последние дни объявили о введении новых ограничений на передвижение и проведение собраний. Новые меры также готовят власти Италии и Великобритании. По данным UBS, текущий уровень ограничений близок к тому, что было в июне, когда в Евросоюзе действовал режим локдауна.

Европейские предприниматели с тревогой следят за ситуацией. После падения ВВП в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале на рекордные 9,8% многих вдохновил летний подъем активности благодаря ослаблению правительственных ограничений.

"Мы наблюдали улучшение наших показателей бизнеса летом", - сказал глава исследовательского отдела Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Карл Гютнер Дойч, которого цитирует FT.

Сейчас, однако, надежды на то, что наметившееся летом оживление будет набирать силу, уступают место опасениям, связанным с тем, чего ждать зимой, отмечает издание. Спад деловой активности в сфере услуг еврозоны в сентябре стал одним из последних признаков угрозы для экономики региона.

Учитывая, что темпы распространения COVID-19 варьируются по странам, компании в Европе надеются, что правительства сдержат обещание избежать повторного введения всеобщих локдаунов, которые парализовали целые отрасли ранее в этом году.

"Я надеюсь, что правительства будут реагировать более разумным образом, если произойдет усиление второй волны, - приводит FT слова генерального директора Saint-Gobain Пьера-Андре де Шаландара. - Мы не хотим той же ситуации, что была в апреле и мае. Мы не можем себе этого позволить".

Хотя фондовые рынки Европы отступили от мартовских минимумов, инвесторы проявляют осторожность.

Еще до того, как возобновился рост числа случаев заражения коронавирусом, условия для европейского бизнеса изменились, говорит Томас Шюсслер, соруководитель отдела европейских акций DWS - подразделения по управлению активами Deutsche Bank AG. По его словам, компании региона намного активнее сокращали дивиденды, чем американские или азиатские предприятия, и взяли на себя еще больше долгов, чтобы выжить.

"Прочным наследием COVID-19 станет огромное долговое бремя и необходимость как-то с этим справляться", - отмечает он.