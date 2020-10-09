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19:16 09.10.2020

Кабмин поручил Госэнергонадзору выдавать акты об отсутствии газификации и центрального теплоснабжения для получения льготы на э/э

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Кабмин поручил Госэнергонадзору выдавать акты об отсутствии газификации и центрального теплоснабжения для получения льготы на э/э

Кабинет министров поручил Государственной инспекции энергетического надзора выдавать акты относительно подтверждения факта отсутствия в многоквартирных домах газификации природным газом и отсутствия или нефункционирования систем централизованного теплоснабжения.

Соответствующие дополнение к распоряжению Кабмина о плане мероприятий по подготовке объектов топливо-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов принято на заседании правительства в пятницу.

Согласно пояснительной записке к проекту, постановление Кабмина от 7 сентября 1996 года, согласно которому Госэнергонадзор осуществлял деятельность за режимами потребления электрической и тепловой энергии и, соответственно, выдавал акты об отсутствии газификации и центрального теплоснабжения, в декабре 2019 года утратило силу.

В то же время население, проживающее в определенных категориях негазифицированных многоквартирных домов, в том числе в сельской местности, и в которых отсутствует газификация и центральное теплоснабжение, в период с 1 октября по 30 апреля оплачивают электроэнергию по льготному тарифу 0,9 грн/кВт-ч при объеме потребления до 3 тыс. кВт-ч (свыше – 1,68/кВт-ч). В то же время получение такой льготы требует предоставления соответствующего акта об отсутствии газификации и центрального теплоснабжения.

"Учитывая обращения в адрес Министерства энергетики и Госэнергонадзора от населения и органов местного управления с целью компенсации за потребленную электроэнергию для отдельных групп населения вопрос выдачи актов относительно отсутствия газификации и центрального теплоснабжения требует срочного урегулирования", – указано в пояснительной записке.

Теги: #теплоснабжение #энергетика
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