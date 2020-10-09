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18:16 09.10.2020

Украина призвала всех участников Договора по открытому небу усилить давление на РФ для восстановления зоны применения Договора

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Украина призвала всех участников Договора по открытому небу усилить давление на РФ для восстановления зоны применения Договора

Украина заявила о необходимости восстановления зоны применения Договора по открытому небу в пределах всей своей суверенной территории путем деоккупации и возвращения Россией под контроль правительства Украины временно оккупированных территорий страны, вывода вооружений и военнослужащих РФ, а также призвала всех участников Договора усилить давление на РФ для восстановления зоны применения Договора в пределах международно признанных границ Украины и Грузии.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом украинская сторона заявила в рамках четвёртой Обзорной конференции Договора по открытому небу, которая состоялась 7-9 октября в Вене при участии 34 государств-участников Договора.

Участники Конференции подвели итоги применения Договора в 2015-20 гг, когда зона его применения сократилась на 57,5 тыс кв км оккупированных РФ территорий Украины и Грузии. В частности, площадь временно оккупированных Россией украинских территорий Луганской и Донецкой областей, Автономной Республики Крым и г.Севастополь, изъятых из зоны применения Договора, составляет 44 тыс кв. км.

"В условиях противодействия продолжающейся вооруженной агрессии РФ Украина остается преданной Договору об открытом небе, участие в котором отвечает национальным интересам. Выполнение совместных с государствами-партнерами наблюдательных полетов, обмен данными об их результатах, а также использование специализированного украинского самолета "АН-30Б" в интересах наблюдательных миссий НАТО является важным направлением практического взаимодействия и достижения оперативной совместимости между вооруженными силами Украины и государств-членов", - говорится в комментарии МИД Украины в связи с проведением конференции.

При этом, по данным МИД, в 2015-20 гг Украина осуществила 50 наблюдательных полетов при активной квоте, приняла 53 наблюдательные миссии, включая чрезвычайную миссию США в составе многонациональной команды наблюдателей от США, Канады, Германии, Великобритании, Франции и Румынии, которая проводилась с целью изучения и деэскалации ситуации, связанной с вооруженным нападением военно-морских и воздушных сил РФ на Корабельно-катерную группу ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Теги: #открытое_небо #украина #оккупация_рф
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