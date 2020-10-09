Суд арестовал директора госпредприятия, пытавшегося подкупить главу Винницкой ОГА за 4,2 млн грн, с альтернативой залога 3,9 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении директору одного из госпредприятий, пытавшегося подкупить главу Винницкой областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщает пресс-служба САП, подозреваемый предлагал главе Винницкой ОГА взятку в размере 4,2 млн грн за решение вопроса об изменении бюджетных расходов, и был задержан 8 октября 2020 года в рамках совместной операции НАБУ и САП сразу после передачи им первой части оговоренной суммы в размере 200 тыс. грн.

"9 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 3,9 млн грн залога", - указывается в сообщении.

Директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (дача взятки) УК Украины.