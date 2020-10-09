События

18:01 09.10.2020

Суд арестовал директора госпредприятия, пытавшегося подкупить главу Винницкой ОГА за 4,2 млн грн, с альтернативой залога 3,9 млн грн

1 мин читать
Суд арестовал директора госпредприятия, пытавшегося подкупить главу Винницкой ОГА за 4,2 млн грн, с альтернативой залога 3,9 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении директору одного из госпредприятий, пытавшегося подкупить главу Винницкой областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщает пресс-служба САП, подозреваемый предлагал главе Винницкой ОГА взятку в размере 4,2 млн грн за решение вопроса об изменении бюджетных расходов, и был задержан 8 октября 2020 года в рамках совместной операции НАБУ и САП сразу после передачи им первой части оговоренной суммы в размере 200 тыс. грн.

"9 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 3,9 млн грн залога", - указывается в сообщении.

Директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (дача взятки) УК Украины.

Теги: #сап #подозрение #набу #госпредприятие #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:51 09.10.2020
Трое харьковчан торговали личными данными, полученными в результате взлома аккаунтов

Трое харьковчан торговали личными данными, полученными в результате взлома аккаунтов

13:56 08.10.2020
НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

13:26 08.10.2020
"Голос" зарегистрировал законопроект, позволяющий проводить расследования против нардепов без разрешения генпрокурора

"Голос" зарегистрировал законопроект, позволяющий проводить расследования против нардепов без разрешения генпрокурора

11:12 08.10.2020
"Евросолидарность" ждет от НАБУ расследования злоупотреблений со средствами коронавирусного фонда

"Евросолидарность" ждет от НАБУ расследования злоупотреблений со средствами коронавирусного фонда

17:51 07.10.2020
ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

20:46 06.10.2020
Президент Евросовета говорит о важности достижения результатов в борьбе с коррупцией в Украине

Президент Евросовета говорит о важности достижения результатов в борьбе с коррупцией в Украине

20:41 06.10.2020
Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и его директора, а новый руководитель САП будет выбран на "большом конкурсе"

20:14 05.10.2020
Главу и трех судей ОАСК вызывают в НАБУ на 9 и 12 октября - повестки

Главу и трех судей ОАСК вызывают в НАБУ на 9 и 12 октября - повестки

17:07 05.10.2020
Евросоюз намерен обсуждать проблемы в борьбе с коррупцией в Украине в ходе саммита Украина-ЕС

Евросоюз намерен обсуждать проблемы в борьбе с коррупцией в Украине в ходе саммита Украина-ЕС

16:49 05.10.2020
В ЕС говорят об опасности риска сворачивания борьбы с коррупцией в Украине

В ЕС говорят об опасности риска сворачивания борьбы с коррупцией в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Сумах и Каневе с 12 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения – Немчинов

Украина призвала всех участников Договора по открытому небу усилить давление на РФ для восстановления зоны применения Договора

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области критическая – Кучер

Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

Минобороны Украины проведет инвентаризацию земель обороны с привлечением территориальных подразделений Госгеокадастра - Таран

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил госсекретарем Минэнерго экс-госсекретаря правительства Бондаренко

В Сумах и Каневе с 12 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения – Немчинов

В ЦИК подтвердили 34 случая Covid-19 среди сотрудников

Украина призвала всех участников Договора по открытому небу усилить давление на РФ для восстановления зоны применения Договора

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области критическая – Кучер

Кабмин Украины предлагает ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в Крыму

Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

Минобороны Украины проведет инвентаризацию земель обороны с привлечением территориальных подразделений Госгеокадастра - Таран

Кабмин примет дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Кабмин Украины поручил министерствам рассмотреть возможность создания подразделений по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА