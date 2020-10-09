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17:47 09.10.2020

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области критическая – Кучер

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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области критическая – Кучер

В Харьковской области ситуация с заболеваемостью COVID-19 критическая, ежедневно госпитализируется от 60 до 90 человек, заявил глава Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) Алексей Кучер.

"Мы сейчас находимся не в "красной", а уже в "черной" зоне... Каждый день госпитализируется от 60 до 90 человек по области. Чтобы нам разместить этих людей (а есть те, кто находится в крайне тяжелом состоянии) нам необходимо такое же количество выписать. Это как раз подтверждение того, что ситуация является критической ", - сказал Кучер на брифинге в пятницу.

По его словам, фактически заполнены все койки для лечения больных Covid-19, за исключением "детских" и в роддоме.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется дополнительно выделить для лечения больных Covid-19 320 коек и закупить кислородные концентраторы. Глава области также не исключил, что при сохранении существующей динамики заболеваемости, дополнительные койки могут быть развернуты не только на территории медучреждений.

Рассматривается вариант в случае необходимости, развертывания коек на территории даже немедицинских учреждений. Как мы говорили, это могут быть стадионы, дворцы, другие помещения", - сказал Кучер.

Кроме того, глава ХОГА заявил о проблеме нехватки медиков.

"Вместе с этим, даже если мы на 100% обеспечим койками в такой прогрессии, даже если проведем к каждой койке кислородную точку,... у нас недостаточно врачей", - сказал Кучер.

Глава ХОГА в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения карантинных ограничений, в том числе масочного режима и социальной дистанции, а также призвал людей не ходить на концерты и другие массовые мероприятия.

Теги: #коронавирус #ога #кучер #харьковская_область
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