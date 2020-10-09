Кабмин Украины предлагает ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в Крыму

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, отмечается, что данные санкции предлагается ввести в связи с противоправными действиями правительства Республики Никарагуа, а именно неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в аннексированном Крыму.