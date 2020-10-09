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17:23 09.10.2020

Минобороны Украины проведет инвентаризацию земель обороны с привлечением территориальных подразделений Госгеокадастра - Таран

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Минобороны Украины проведет инвентаризацию земель обороны с привлечением территориальных подразделений Госгеокадастра - Таран

Министерство обороны Украины привлечет территориальные подразделения Госгеокадастра к проведению инвентаризации земель обороны, что позволит ускорить процесс их оформления. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан министром обороны Андреем Тараном и главой Госгеокадастра Романом Лещенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"На сегодня почти 40% земель обороны до сих пор не внесены в кадастр. Это провоцирует различные злоупотребления и недопустимо. Сейчас на оперативном учете оборонного ведомства находится 3 311 земельных участков общей площадью 518,6 тыс. га. Поэтому активизируем работу с Госгеокадастром и уже предоставили его территориальным подразделениям перечни земельных участков, по которым необходимо провести инвентаризацию", - сообщил Таран.

Он подчеркнул, что были приняты соответствующие правительственные решения, позволяющие проводить инвентаризацию земель на основании приказа Госгеокадастра и за счет средств, выделенных из государственного бюджета Украины. Это, в свою очередь, упрощает и ускоряет процедуру оформления земель для Минобороны.

"Мы понимаем, что вокруг процесса регистрации земель обороны кое-где фигурируют различные "интересанты2. И получение Министерством обороны разрешений на проведение работ по землеустройству от органов власти на местах, мягко говоря, часто саботируются. Поэтому объединяем свои усилия с Госгеокадастром, и продолжаем работы по инвентаризации земель обороны и нанесению отдельного информационного слоя на публичной кадастровой карте", - подчеркнул Таран.

В министерстве напомнили, что по инициативе Минобороны при содействии Госгеокадастра на публичной кадастровой карте Украины уже создан отдельный информационный слой земель обороны "В пользовании Минобороны". Это сделано для предотвращения самозахвата земель обороны. На сегодня специалистами Минобороны в него внесены 1002 земельных участка. Продолжается работа по внесению еще около 500 участков.

Меморандум между Минобороны и Госгеокадастром предусматривает, в частности, сотрудничество ведомств по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках, принадлежащих к землям обороны, их количественных, качественных характеристик и денежной оценки, определение основных требований и подходов, которые будут применяться при осуществлении мероприятий по государственной инвентаризации земель обороны.

В результате будут устранены случаи незаконного использования земель обороны посторонними лицами, а государственные предприятия, учреждения и организации Минобороны, Вооруженных сил Украины будут использовать земельные участки с четко определенными границами в натуре.

Теги: #земля #минобороны #таран #госгеокадастр
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