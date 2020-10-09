Кабмин Украины поручил министерствам рассмотреть возможность создания подразделений по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин

Кабинет министров Украины поручил министерствам, другим центральным органам исполнительной власти и местным органам власти рассмотреть возможность создания подразделений по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Кроме того, было поручено рассмотреть возможность назначения советников по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по половому признаку.

В связи с этим правительство одобрило типовые положения о соответствующих подразделениях и советниках.

Отмечается, что реализация данного решения позволит создать условия для усовершенствования механизма реализации прав и возможностей женщин и мужчин в разных сферах жизнедеятельности общества и уменьшить гендерное неравенство.