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16:20 09.10.2020

Радуцкий: в Украине нужно менять критерии карантинного зонирования, переводить школы на дистанционку

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Радуцкий: в Украине нужно менять критерии карантинного зонирования, переводить школы на дистанционку

Критерии карантинного зонирования в Украине необходимо менять в связи с соответствующими изменениями Всемирной организации здравоохранения, сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Постановление №641 необходимо изменить, ведь ВОЗ уже изменила критерии введения карантинного зонирования. Мы должны в ближайший срок - по этому поводу в субботу будет совещание у президента - менять его и переходить на современное карантинное зонирование", - сказал он в эфире телеканала "1 + 1" "Право на власть".

Кроме того, Радуцкий отметил, что учебные заведения нужно отправлять на дистанционное обучение и ввести в стране карантин выходного дня.

"Второе – это мое предложение, СНБО поддерживает, надеюсь, поддержит и президент: необходимо школы и университеты отправить на дистанционку. Жесткий карантин мы не можем ввести - это понимают все, однако мы можем ввести карантин выходного дня",- сказал нардеп.

Глава комитета также сообщил, что на следующей неделе в Украину будет поставлена "первая партия швейцарских экспресс-тестов ПЦР, которые за 15 минут будут показывать результат с точностью 99%".

Теги: #карантин #радуцкий #школы
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