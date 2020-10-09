В ЦИК рассказали об особенностях охраны помещений избиркомов на выборах-2020

Центральная избирательная комиссия 8 октября утвердила разъяснения по применению отдельных положений Избирательного кодекса Украины относительно обеспечения осуществления охраны помещений избирательных комиссий органами Национальной полиции Украины во время местных выборов.

Соответствующий документ опубликован на сайте ЦИК.

В приложении к постановлению говорится, что органы Нацполиции обязаны не позднее чем за восемь дней до дня выборов обеспечить круглосуточную охрану помещений избирательных комиссий, а также в случае необходимости, по обращению Центризбиркома, - органы ведения Государственного реестра избирателей.

В то же время органы Нацполиции по обращению территориальной избирательной комиссии (ТИК) обязаны обеспечить круглосуточную охрану помещения соответствующего избиркома, а также в случае необходимости, по обращению ЦИК, - органы ведения Госреестра избирателей (региональных, территориальных представительств Центризбиркома).

В ЦИК обратили внимание на то, что во время организации подготовки и проведения местных выборов обеспечению не позднее чем за восемь дней до дня выборов органами Нацполиции круглосуточной охраны помещений избиркомов должно предшествовать соответствующее обращение таких комиссий.

Избирательный кодекс также содержит ряд специальных положений, которые определяют случаи обязательного привлечения полицейских к охране помещений избиркомов и реализации отдельных избирательных процедур, сроки которых четко регламентированы Кодексом.

Так, территориальная, участковая избирательная комиссия (УИК) обеспечивает сохранение и охрану полученных избирательных бюллетеней. Они хранятся в помещении избиркома в закрытом сейфе, который опечатывается лентой с проставлением на ней подписей всех присутствующих на заседании комиссии и печати комиссии. Сейф (металлический шкаф или отдельная комната) постоянно (до передачи бюллетеней УИК или до дня голосования) находится под охраной полицейских, а в случае необходимости, по обращению ТИК, - сотрудников Службы безопасности Украины.

До дня голосования на местных выборах сотрудниками органов Нацполиции обязательно осуществляется охрана помещений:

- территориальных избирательных комиссий - с момента получения указанными избиркомами избирательных бюллетеней и до передачи всех бюллетеней соответствующим территориальным или участковым избирательным комиссиям, а в случае невозможности такой передачи - до их погашения в установленном Кодексом порядке;

- участковых избирательных комиссий - с момента получения избирательных бюллетеней от соответствующей территориальной избирательной комиссии до дня голосования на местных выборах.