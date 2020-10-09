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16:08 09.10.2020

Главы МИД стран ЕС могут принять 12 октября решение по санкциям против России за Навального

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Главы МИД стран ЕС могут принять 12 октября решение по санкциям против России за Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза на Совете ЕС в Брюсселе 12 октября договорятся о совместном решении по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза на условии анонимности.

"Есть предложение Франции и Германии. Оно уже обсуждалось в рабочей группе Совета ЕС. Министры могут принять политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и организаций) на этом заседании пока не будет", - сообщил источник.

Он добавил, что в будущий список, по которому в дальнейшем будет принято юридическое решение, могут войти физические и юридические лица.

На вопрос о возможных санкциях ЕС за нарушение прав человека по типу "акта Магнитского" функционер Евросоюза ответил, что работа над такими санкциями, охватывающими в целом нарушения прав человека в мире, идет. Такой санкционный режим будет разработан. Но это не тема повестки заседания Совета ЕС в понедельник.

Как сообщила ранее Le Monde со ссылкой на источники, Париж и Берлин определились по вопросу санкций в отношении России из-за случившегося с оппозиционером Навальным. По данным издания, предложение будет вынесено для принятия на уровне ЕС. Как пишет издание, под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

 

Теги: #ес #санкции #навальный
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