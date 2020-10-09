События

15:59 09.10.2020

Метро Киева в субботу вечером может изменить работу в связи с футбольным матчем на "Олимпийском", продлит работу на час

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Метро Киева в субботу вечером может изменить работу в связи с футбольным матчем на "Олимпийском", продлит работу на час

В субботу, 10 октября, в Киеве в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Германии возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в пятницу.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, в ночь на 11 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час.

"Обращаем внимание, что последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #метро #футбол
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