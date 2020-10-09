События

15:39 09.10.2020

Румыния прекратила авиасообщение с Украиной

1 мин читать
Румыния прекратила авиасообщение с Украиной

Румыния прекратила авиасообщение с Украиной, которая находится в желтой зоне карантина, сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на СМИ.

"Как сообщает румынский телеканал Digi24, Правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина", - говорится в сообщении на Telegram-канале Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Как отмечается в публикации, исключение из запрета на полеты в Румынию сделали для государств-членов Европейского Союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

 

Теги: #авиасообщение #румыния #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:26 09.10.2020
Правительство Испании объявило о введении режима ЧП в Мадриде и предместьях из-за COVID-19

Правительство Испании объявило о введении режима ЧП в Мадриде и предместьях из-за COVID-19

15:02 09.10.2020
Fitch прогнозирует ухудшение показателей долга городов Украины из-за пандемии

Fitch прогнозирует ухудшение показателей долга городов Украины из-за пандемии

14:42 09.10.2020
Мэр Кличко призвал правительство предоставить койкоместа и медиков для больных коронавирусом в госбольницах

Мэр Кличко призвал правительство предоставить койкоместа и медиков для больных коронавирусом в госбольницах

14:25 09.10.2020
Шмыгаль поручил проработать вопрос привлечения ведомственных больниц с целью увеличения количества койкомест для лечения больных COVID-19

Шмыгаль поручил проработать вопрос привлечения ведомственных больниц с целью увеличения количества койкомест для лечения больных COVID-19

14:10 09.10.2020
На сферу здравоохранения из Фонда для борьбы с COVID-19 выделено менее 25% средств – StateWatch

На сферу здравоохранения из Фонда для борьбы с COVID-19 выделено менее 25% средств – StateWatch

13:14 09.10.2020
Более 2,7 млн мигрантов не могут вернуться домой из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса - ООН

Более 2,7 млн мигрантов не могут вернуться домой из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса - ООН

13:01 09.10.2020
Кличко: в Киеве на карантин закрыты 5 школ, 2 садика и один университет

Кличко: в Киеве на карантин закрыты 5 школ, 2 садика и один университет

12:23 09.10.2020
Кличко просит Кабмин предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных COVID-19 в государственных медучреждениях Киева

Кличко просит Кабмин предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных COVID-19 в государственных медучреждениях Киева

12:22 09.10.2020
Киев готовится к сезонной волне заболеваний гриппом и ОРВИ – Кличко

Киев готовится к сезонной волне заболеваний гриппом и ОРВИ – Кличко

12:17 09.10.2020
В Киеве рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки - 567 человек, 10 больных скончались - Кличко

В Киеве рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки - 567 человек, 10 больных скончались - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль поручил проработать вопрос привлечения ведомственных больниц с целью увеличения количества койкомест для лечения больных COVID-19

Президент Кыргызстана вводит в столице режим ЧП до 21 октября

Зеленский и Дуда встретятся в Киеве 12 октября

В Станично-Луганском районе на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль, пострадали три человека

Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН

ПОСЛЕДНЕЕ

Метро Киева в субботу вечером может изменить работу в связи с футбольным матчем на "Олимпийском", продлит работу на час

ВАКС избрал меру пресечения председателю Харьковского окружного админсуда

Воинские подразделения и техника будут введены в Бишкек

Президент Кыргызстана вводит в столице режим ЧП до 21 октября

Зеленский и Дуда встретятся в Киеве 12 октября

СБУ ініціювала блокування заборонених російських застосунків на сервісах Play Market і App Store

СБУ инициирует блокировку запрещенных российских приложений на сервисах "Play Market" и "App Store"

В Станично-Луганском районе на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль, пострадали три человека

Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН

Ураган "Дельта" приближается к штату Луизиана, население эвакуируется

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА