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15:13 09.10.2020

ВАКС избрал меру пресечения председателю Харьковского окружного админсуда

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ВАКС избрал меру пресечения председателю Харьковского окружного админсуда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения председателю Харьковского окружного админсуда (ХОАС), разоблаченной при передаче взятки.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и избрала председателю Харьковского окружного административного суда меру пресечения в виде личного обязательства", - сообщается на официальной странице ВАКС в Facebook.

Подозреваемая обязана сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелем; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. Срок действия этих процессуальных обязанностей - до 22 ноября включительно.

Как сообщалось, 21 сентября председатель ХОАС была разоблачена при передаче взятки.

По данным предварительного расследования, она осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3 тыс.

Председателю ХОАС объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины.

Согласно информации портала "Судова влада України", Харьковский окружной административный суд возглавляет Ольга Панченко. Она возглавляет его с февраля 2017 года, а до этого, с ноября 2008 года работала там судьей. В сентябре 2013 постановлением Верховной Рады Панченко стала судьей бессрочно.

Теги: #вакс #судья #харьков #админсуд
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