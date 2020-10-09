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15:11 09.10.2020

Воинские подразделения и техника будут введены в Бишкек

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Воинские подразделения и военная техника вводятся в столицу Кыргызстана в рамках режима чрезвычайного положения, который начинает действовать в Бишкеке с 20:00 пятницы, в городе будут организованы армейские блокпосты, говорится в указе президента страны Сооронбая Жээнбекова.

"Генеральному штабу Вооруженных сил ввести на территорию Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения", - говорится в указе о ЧП, распространенном в пятницу пресс-службой президента.

Кроме того, комендатуре Бишкека предоставлено право запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также вводить контроль над средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение.

Также на территории Бишкека могут быть введены особые правила пользования связью, ограничено движение транспортных средств.

В указе главы государства говорится, что решение о введении ЧП принято "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации и наведения общественного порядка на территории города".

Политический кризис в Кыргызстане продолжается с 5 октября. Он начался с протестов против итогов выборов в парламент Кыргызстана 4 октября, согласно которым депутатские мандаты получали только четыре партии из 16 участвовавших в избирательной кампании. 6 октября результаты выборов были признаны недействительными. Ранее в пятницу президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. В стране проходят новые митинги как сторонников, так и противников действующей власти.

Теги: #чп #кыргызстан
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