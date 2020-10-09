Шмыгаль поручил проработать вопрос привлечения ведомственных больниц с целью увеличения количества койкомест для лечения больных COVID-19

С целью увеличения количества койкомест для лечения больных коронавирусом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения проработать вопрос возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с главами государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Во время совещания премьер заслушал глав ОГА по эпидемической ситуации в областях, а также поручил замминистра здравоохранения - главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и главам ОГА поставить на личный контроль работу "горячих линий".

Шмыгаль отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь.

"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения", - подчеркнул глава правительства

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на заседание правительства в пятницу будут вынесены несколько постановлений, в том числе по обеспечению кислородом, будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции.

По итогам совещания Шмыгаль также поручил Минздраву с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

Главам областных и Киевской горгосадминистрации поручено мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпотребслужбы, в частности, о проведении массовых мероприятий.

Кроме того, департамент здравоохранения в областных и Киевской горгосадминистрации поручено отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Среди прочего, премьер-министр отдал поручение Минздраву проработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.

"Решение об усилении медицинской системы и меры реагирования на рост заболеваемости COVID-19 будут рассмотрены на заседании правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.