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14:12 09.10.2020

Президент Кыргызстана вводит в столице режим ЧП до 21 октября

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Президент Кыргызстана вводит в столице режим ЧП до 21 октября

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека с 9 по 21 октября режим чрезвычайного положения.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения", - сообщила в пятницу пресс-служба главы государств.

Режим ЧП вводится с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года.

Согласно указу главы государства, комендантом столицы на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Кроме того, указом определено положение о комендатуре города Бишкек, которая вправе определить ряд мер и временных ограничений прав и свобод граждан в частотности вводить комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

В пятницу в Бишкеке проходит сразу несколько протестных акций.

В ночь на пятницу президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку как только "страна встанет на путь законности".

Теги: #чп #кыргызстан
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