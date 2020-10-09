Зеленский и Дуда встретятся в Киеве 12 октября

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 12 октября проведут встречу в Киеве, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"12 октября состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды, который будет находиться в Украине с официальным визитом", - сказано в сообщении.

Согласно анонсу на сайте главы государства, официальная церемония встречи будет проходить в Мариинском дворце, где также состоится подписание украинско-польских двусторонних документов.

Кроме того, 13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу, примут участие в работе украинско-польского экономического форума.