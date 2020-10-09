СБУ ініціювала блокування заборонених російських застосунків на сервісах Play Market і App Store

Служба безпеки України звернулася до іноземних компаній Google, LLC і Apple Inc. про розповсюдження на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних застосунків, зокрема російських соцмереж, розроблених юридичними особами, стосовно яких діють економічні та інші обмежувальні санкції.

"Водночас Служба безпеки звернулася з проханням до МЗС України, щоб міністерство також поінформувало іноземних партнерів, котрі працюють на території нашої держави, про дотримання вимог чинного законодавства", - повідомляє прес-центр СБ України в п'ятницю.