Кличко: в Киеве на карантин закрыты 5 школ, 2 садика и один университет

В Киеве на карантин на сегодняшний день закрыты пять школ, два детсада и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По словам мэра, сегодня на дистанционном обучении в общем 501 класс в 173-х школах.

Всего больных COVID-19 школьников в Киеве – 454, также болеют 349 педагогов.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 62 группы в 53-х садах", добавил Кличко.

Кроме того, два садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 57%.

"Также из-за вспышки коронавируса на дистанционное обучение полностью перевели Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Соответствующий приказ подписал ректор заведения. Карантин в университете продлится до 23 октября", - напомнил Кличко.