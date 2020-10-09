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12:47 09.10.2020

В Станично-Луганском районе на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль, пострадали три человека

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В Станично-Луганском районе на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль, пострадали три человека

В с.Болотенное Станично-Луганского района в пятницу утром на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля, в результате чего получили травмы три человека, сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.

"9 октября в 9:50 при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ГЛОХ "АМУР"", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в результате взрыва был травмирован водитель пожарного автомобиля 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества 1978 года рождения и сотрудник ГСЧС.

"Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит", - добавили в РГА.

Теги: #подрыв #автомобиль #гсчс #луганская_область
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