В Киеве рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки - 567 человек, 10 больных скончались - Кличко

В Киеве еще у 567 жителей обнаружили за прошедшие сутки заболевание COVID-19, из числа заболевших 10 человек скончались, 295 - выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с распространением вируса - тревожная. Без преувеличения. В столице впервые такое количество больных - 567 за минувшие сутки. Десять случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 чело века. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463 ", - заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Так, среди заболевших 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 11 девочек от 6 до 17 лет, а также 202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет и 24 мальчика от 1 года до 17 лет. Заболели также 29 медиков.

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 78 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели при этом за сутки 295 человек. Всего коронавирус преодолели 9 411 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 115, Оболонском - 83, Днепровском районе - 69 случаев", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки – 5 804, выздоровели 2 417 пациента, умерли за сутки 89 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.