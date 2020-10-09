Ураган "Дельта" приближается к штату Луизиана, население эвакуируется

Ураган "Дельта", ранее снова усилившийся до третьей категории, двигается к побережью американского штата Луизиана, и по прогнозам метеорологов, обрушится на него в пятницу вечером, передает телеканал CBS.

При этом ожидается, что ураган ударит по юго-западным районам штата, которым шесть недель назад уже пришлось столкнуться с ураганом "Лаура".

"Очень ясно, что юго-западная Луизиана получит более значительный удар... конечно, потому что мы все еще пытаемся оправиться от урагана "Лаура", - заявил губернатор штата Джон Эдвардс.

Между тем Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил, что в этом регионе с приходом урагана могут наблюдаться штормовые волны высотой до 3,3 м.

Местные жители строят от затоплений защитные сооружения из мешков из песка и заколачивают окна домов, идет активная эвакуация населения.

По последним данным CBS, ураган находится примерно в 400 км от населенного пункта Камерон в Луизиане и смещается на северо-запад со скоростью 19 км/ч. Порывы ветра урагана достигают 193 км/ч.

Ранее ураган "Дельта", который обрушился на мексиканский полуостров Юкатан, оставил без света более 260 тыс. жителей Мексики.

"Дельта" - десятый ураган за этот сезон в континентальной части США, и это считается рекордом. Предыдущий рекорд - девять ураганов за сезон - был установлен в 1916 году.