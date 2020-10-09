Более 120 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 126 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 29 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении в пятницу.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 97 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 пятнитцы в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 803 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 2743 человека, летальных случаев - 11.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 454 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 58 человек.