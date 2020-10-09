События

10:33 09.10.2020

Более 120 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

1 мин читать
Более 120 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в ВСУ за сутки – Командование медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 126 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 29 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении в пятницу.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 97 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 пятнитцы в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 803 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 2743 человека, летальных случаев - 11.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 454 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 58 человек.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 09.10.2020
Минздрав заинтересован в росте числа производителей медицинского кислорода и против использования технического в лечении пациентов - министр

Минздрав заинтересован в росте числа производителей медицинского кислорода и против использования технического в лечении пациентов - министр

10:17 09.10.2020
У мэра Умани подтвержден COVID-19

У мэра Умани подтвержден COVID-19

10:12 09.10.2020
В Киевской области в 130 учебных заведениях зафиксированы случаи COVID-19, болеет 321 человек - ОГА

В Киевской области в 130 учебных заведениях зафиксированы случаи COVID-19, болеет 321 человек - ОГА

09:15 09.10.2020
В Украине за сутки 5 804 заболевших Covid-19, 2 417 выздоровели, 89 больных скончались – СНБО

В Украине за сутки 5 804 заболевших Covid-19, 2 417 выздоровели, 89 больных скончались – СНБО

08:18 09.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,4 млн, число жертв - 1 млн 60 тыс.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,4 млн, число жертв - 1 млн 60 тыс.

22:34 08.10.2020
Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

22:21 08.10.2020
У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

21:21 08.10.2020
Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

19:13 08.10.2020
IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

19:03 08.10.2020
В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 5 804 заболевших Covid-19, 2 417 выздоровели, 89 больных скончались – СНБО

На Житомирщине от отравления угарным газом погибли три военных

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

ПОСЛЕДНЕЕ

Ураган "Дельта" приближается к штату Луизиана, население эвакуируется

Полицейские за сутки открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в Украине

Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

Китай присоединился к инициативе COVAX по вакцине против коронавируса

На Житомирщине от отравления угарным газом погибли три военных

Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

В МИД прокомментировали доклад Генсека ООН о репрессиях РФ в Крыму

Демократы в американском Конгрессе предпринимают попытку отстранения Трампа

Трое харьковчан торговали личными данными, полученными в результате взлома аккаунтов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА