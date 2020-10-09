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10:15 09.10.2020

Полицейские за сутки открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в Украине

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Полицейские за сутки открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в Украине

За сутки украинские полицейские открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах.

"Всего в течение суток в полицию поступило 197 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции Украины в пятницу утром.

Больше всего сообщений зафиксировано: 36 – в Киеве, 17 – Львовской, 16 – Киевской, по 14 – в Донецкой, Запорожской и Полтавской, 13 – Днепропетровской, 10 - Херсонской, 9 - в Одесской, по 6 - Николаевской, Сумской и Харьковской, по 5 - Кировоградской и Тернопольской, по 4 - Закарпатской и Черниговской, по 3 - в Винницкой, Ровенской и Черкасской, по 2 – в Волынской, Луганской, Ивано-Франковской, Черновицкой и 1 - в Хмельницкой областях.

"Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3350 сообщений, связанных с избирательным процессом", - отмечается в информации.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 249 уголовных правонарушений: 129 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 120 - связанных с избирательным процессом.

Также составлено 849 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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