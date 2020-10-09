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10:12 09.10.2020

В Киевской области в 130 учебных заведениях зафиксированы случаи COVID-19, болеет 321 человек - ОГА

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В Киевской области в 130 учебных заведениях зафиксированы случаи COVID-19, болеет 321 человек - ОГА

В Киевской области на сегодняшний день уже в 130 учебных заведениях зафиксировано заболевание COVID-19, болеет 321 человек, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"В частности, болеет 321 человек (152 ученика и 169 учителей), на дистанционном обучении - более 19 тыс. человек и на самоизоляции 201 отдельный класс в 97 учебных заведениях (всего 5 182 ученика и сотрудника)", - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Киевской ОГА Александр Свитлый, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Так, среди заведений общего среднего образования на дистанционном обучении – 33.

Вместе с тем, отмечается, что вернулись к очной формы обучения 30 заведений общего среднего образования и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы.

"Карантин продолжается в 7 учреждениях дошкольного образования. С карантина вышло 9 учреждений дошкольного образования", - добавили в КОГА.

В Киевской области за сутки выявили 201 новый случай заболевания COVID-19, 8 человек скончались.

Теги: #киевская_область #коронавирус #обучение
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