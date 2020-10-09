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08:00 09.10.2020

Китай присоединился к инициативе COVAX по вакцине против коронавируса

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Китай присоединился к инициативе COVAX по вакцине против коронавируса

Китай 8 октября официально присоединился к финансовой инициативе COVAX по созданию и обеспечению человечества вакциной против коронавируса COVID-19, сообщил МИД КНР в пятницу.

"Китай 8 октября подписал соглашение с глобальным Альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) об официальном присоединении к COVAX. Это является важным шагом Китая, направленным на поддержку концепции обеспечения здоровья человечества и медицинского сообщества, а также выполнения обязательства о превращении вакцины в глобальное общественное благо", - говорится в заявлении официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

В нем отмечается, что в настоящее время распространение коронавируса "все еще находится в стадии глобальной пандемии, представляющей серьезную угрозу безопасности жизни и здоровью людей во всем мире". В центре внимание Китая - обеспечение равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам развивающихся стран.

"Китай торжественно обязуется отдать приоритет развивающимся странам, когда исследования и разработки вакцин в Китае будут завершены и введены в эксплуатацию в качестве глобального общественного продукта", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Она добавила, что Китай также укрепит сотрудничество в области вакцинации с соответствующими странами и будет продолжать работать со всеми участниками COVAX, чтобы внести свой вклад в глобальную солидарность в борьбе с пандемией и защиту жизней и физического здоровья людей всего мира.

Теги: #вакцина #китай #альянс #мид
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