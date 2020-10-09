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07:08 09.10.2020

В МИД прокомментировали доклад Генсека ООН о репрессиях РФ в Крыму

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В МИД прокомментировали доклад Генсека ООН о репрессиях РФ в Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Украины приняло во внимание третий доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина", который был подготовлен во исполнение одноименной резолюции Генссамблеи ООН 74/168 и обнародован 8 октября, сообщила пресс-служба МИД.

"Ключевым элементом доклада является призыв Генерального секретаря ООН в Российской Федерации как государства-оккупанта прекратить грубые нарушения прав человека и соблюдать все свои обязательства в соответствии с международного гуманитарного права и прав человека", - говорится в сообщении.

Как пояснили в дипломатическом ведомстве, прежде всего, речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечения свободы выражения, мирных собраний, отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа. "На фоне нападений против Православной Церкви Украины в Крыму важным также является призыв Генерального секретаря ООН обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров", - подчеркнули в пресс-службе.

В МИД также отметили, что Россия продолжает грубо нарушать международное право, используя под предлогом "борьбы с экстремизмом и терроризмом" военные суды на территории РФ для незаконного осуждения граждан Украины. В частности, фиксируются случаи перемещения незаконно задержанных граждан Украины с временно оккупированного полуострова на территорию России без надлежащего информирования родных об их местонахождении и нарушения права на консульский доступ как следствие принудительной смены гражданства.

"В контексте политики, которая целенаправленно осуществляется на русском оккупационными властями для изменения демографического состава Крымского полуострова, доклад документирует уничтожения частных строений крымских татар как пример принудительного выселения. Особое внимание привлекается к росту числа внутренне перемещенных лиц с временно оккупированного Крыма", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в дипведомстве констатировали, что вопреки требованиям резолюции ГА ООН 74/168 и многочисленным призывам международного сообщества, Российская Федерация вновь проигнорировала мандат ГА ООН и не предоставила доступ для Мониторинговой миссии ООН по правам человека из временно оккупированного Крымского полуострова.

"Призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения государством-оккупантом норм международного права на оккупированных территориях Украины, в частности путем усиления политико-дипломатического и санкционного давления", - резюмировали в МИД.

Теги: #генсек_оон #украина #доклад #мид
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