Трое харьковчан торговали личными данными, полученными в результате взлома аккаунтов

Следователи отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры по материалам Управления противодействия киберпреступности разоблачили группу, торговавшую личными данными граждан.

"Трое жителей Харькова с начала весны текущего года взламывали аккаунты почтовых сервисов, а полученные личные данные в дальнейшем сбывали через сеть интернет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На данный момент следователи установили причастность группы к 3 эпизодам.

8 октября правоохранители провели обыски по местам проживания, офисе и автомобилях фигурантов. Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли жесткие диски, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, флэш-накопители, сим-карты, черновые записи.

Членам группы сообщено о подозрении по ст. 28 ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.