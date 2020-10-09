События

04:51 09.10.2020

Трое харьковчан торговали личными данными, полученными в результате взлома аккаунтов

1 мин читать
Трое харьковчан торговали личными данными, полученными в результате взлома аккаунтов

Следователи отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры по материалам Управления противодействия киберпреступности разоблачили группу, торговавшую личными данными граждан.

"Трое жителей Харькова с начала весны текущего года взламывали аккаунты почтовых сервисов, а полученные личные данные в дальнейшем сбывали через сеть интернет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На данный момент следователи установили причастность группы к 3 эпизодам.

8 октября правоохранители провели обыски по местам проживания, офисе и автомобилях фигурантов. Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли жесткие диски, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, флэш-накопители, сим-карты, черновые записи.

Членам группы сообщено о подозрении по ст. 28 ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Теги: #украина #подозрение #харьков #хакеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:37 09.10.2020
Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами" по случаю Дня юриста

Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами" по случаю Дня юриста

00:40 09.10.2020
Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

00:10 09.10.2020
Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

23:25 08.10.2020
Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

22:46 08.10.2020
Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

22:34 08.10.2020
Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

22:21 08.10.2020
У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

22:15 08.10.2020
Подписанный Украиной и Великобританией меморандум отражает действительно близкую дружбу стран - Зеленский

Подписанный Украиной и Великобританией меморандум отражает действительно близкую дружбу стран - Зеленский

21:57 08.10.2020
Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

21:50 08.10.2020
Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трюдо заявил, что Канада готовится к возможной дестабилизации ситуации в США после выборов

Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

Трамп считает Байдена способным лишь на разговоры, а не на решение проблем

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Встреча Зеленского с герцогом и герцогиней Кембриджскими 7 октября прошла в очень теплой атмосфере – пресс-секретарь

Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА