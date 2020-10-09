Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами" по случаю Дня юриста

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня юриста подписал указ № 425 "О награждении государственными наградами", сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, за весомый личный вклад в развитие правового государства, многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм трех человек наградили орденом "За заслуги" III степени.

Почетное звание "Заслуженный юрист Украины" присвоили 17 лицам.