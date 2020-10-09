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02:32 09.10.2020

Трюдо заявил, что Канада готовится к возможной дестабилизации ситуации в США после выборов

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Трюдо заявил, что Канада готовится к возможной дестабилизации ситуации в США после выборов

Канада готовится к возможной дестабилизации ситуации в США после американских президентских выборов, заявил в четверг канадский премьер Джастин Трюдо.

"Мы определенно надеемся на спокойный переходный период или на очевидный результат после выборов, как многие люди в мире. Если же он будет менее очевидным, то может возникнуть некоторая дестабилизация, мы должны подготовиться к любому результату", - приводит агентство Bloomberg слова Трюдо.

Он добавил, что события в США, связанные с выборами, "окажут влияние и на Канаду".

"Но, само собой разумеется, я не комментирую и не вмешиваюсь в американские политические процессы", - указал он.

В последние месяцы тема возможных проблем по итогам выборов президента США активно обсуждается не только СМИ, но, например, и самим американским лидером Дональдом Трампом.

Так, он неоднократно выражал опасения, что в случае организации в стране массового голосования по почте, власти не смогут гарантировать, что при пересылке бюллетеней не будет мошенничества. Следовательно, по мнению Трампа, во-первых, подсчет и проверка приходящих по почте бюллетеней могут занять месяцы. А во-вторых - неясно, можно ли будет доверять результатам таких выборов.

Более того, отвечая в сентябре на вопрос журналиста о том, готов ли он будет признать результаты голосования, Трамп ответил, что сделает это лишь в том случае, если этим результатам можно будет доверять.

Демократы, в отличие от республиканца Трампа, напротив, считают, что голосование по почте - идеальный вариант в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Однако неясно, будут ли готовы в Демократической партии признать результаты голосования по почте, если выяснится, что Байден проиграл, а в ходе голосования были допущены нарушения.

В итоге в СМИ США начинают обсуждать, каким образом можно будет решить, кто выиграл выборы, если голосование по почте не даст полной ясности.

Например, издание The Hill рассказывает о так называемом "плане 1876". Это означает, что предвыборный штаб Трампа при незначительном проигрыше может попытаться поставить под сомнение чистоту выборов, создать юридические препятствия и в итоге - все же добиться победы, например, поручив Палате представителей вмешаться и самой избрать президента. При такой схеме в нижней палате парламента у каждого штата будет только по одному голосу, и при таком варианте Трамп вполне мог бы победить. Прецедент существует, так как нечто подобное произошло в США на выборах в 1876 году, напоминает издание.

Еще одним значимым моментом является стремление Трампа до выборов добиться утверждения сенатом своего кандидата в члены Верховного суда. Некоторые эксперты полагают, что, среди прочего, это позволит президенту увеличить число поддерживающих его судей на случай, если по итогам выборов по той или иной причине потребуется вмешательство Верховного суда.

Теги: #сша #канада #выборы #премьер
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