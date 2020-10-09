События

00:10 09.10.2020

Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

2 мин читать
Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, подписанное между Украиной и Великобританией, очень амбициозное, охватывает многие сферы и расширяет политическое и экономическое сотрудничество между государствами.

"По сути, подписание этого документа означает, что наши страны действительно имеют общие ценности. Мы, украинцы, преданны демократии, уважению прав человека и нормам международного права. Также мы вместе разделяем понимание всех глобальных угроз: какие они, откуда происходят и как с ними бороться. Мы очень четко понимаем и имеем стремление быть партнерами в решении глобальных вызовов", - рассказал он во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, соглашение дает возможность синергии между технологиями и различными отраслями экономик двух стран, такими как сельское хозяйство и сфера услуг.

"Это соглашение является гораздо более амбициозным с точки зрения взаимного доступа на рынок, чем имеющиеся соглашения о свободной торговле, которые до этого подписывала Украина. Кроме того, Великобритания уже заключает соглашения о беспрепятственном доступе промышленной продукции в отношениях с ЕС, мы называем это "промышленный безвиз". И Украина – не последняя в списке стран, с которыми такое соглашение может быть заключено. Это очень важно", - отметил Ермак.

Руководитель ОП указал, что подписанное соглашение является абсолютно беспроигрышным как для Украины, так и для Великобритании, и будет способствовать увеличению объемов двусторонней торговли, которые сегодня составляют примерно 2 млрд фунтов стерлингов.

"Данное соглашение тоже поможет Великобритании решить возможные вопросы, связанные с переходным периодом после Brexit. А для Украины она позволит диверсифицировать наши экспортные рынки. Думаю, что оно также даст возможности раскрыть крупные торговые перспективы для обеих стран", - считает он.

Также речь идет о стимулировании инвестиций, защите интеллектуальной собственности и расширении политического и экономического сотрудничества.

Кроме того, по словам Ермака, соглашение поможет расширить сотрудничество между странами в сфере торговли услугами.

"Здесь Украина может предложить британским компаниям, которые ищут техническую и ИТ-экспертизу, нечто ценное. Соглашение, мы надеемся, объединит Лондон как финансовую столицу Европы и Украины как очень быстрорастущий ИТ-кластер в Европе", - отметил он.

Руководитель Офиса президента добавил, что соглашение стало мощным шагом в отношениях двух государств, хотя Великобритания является давним партнером Украины и двусторонние отношения выходят за рамки этого документа.

Ермак также акцентировал внимание на военном сотрудничестве, что чрезвычайно важно, учитывая ситуацию в Украине. Он напомнил о недавних стратегических совместных учениях, и выразил уверенность в дальнейшем усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. 

Теги: #великобритания #соглашение #ермак #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:40 09.10.2020
Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

23:25 08.10.2020
Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

22:46 08.10.2020
Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

22:34 08.10.2020
Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

22:21 08.10.2020
У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

22:15 08.10.2020
Подписанный Украиной и Великобританией меморандум отражает действительно близкую дружбу - Зеленский

Подписанный Украиной и Великобританией меморандум отражает действительно близкую дружбу - Зеленский

21:57 08.10.2020
Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

21:50 08.10.2020
Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

21:49 08.10.2020
Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

21:25 08.10.2020
Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп считает Байдена способным лишь на разговоры, а не на решение проблем

Встреча Зеленского с герцогом и герцогиней Кембриджскими 7 октября прошла в очень теплой атмосфере – пресс-секретарь

Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

СБУ блокировала в Киеве деятельность финансируемой из РФ "ботофермы"

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА