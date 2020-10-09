Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, подписанное между Украиной и Великобританией, очень амбициозное, охватывает многие сферы и расширяет политическое и экономическое сотрудничество между государствами.

"По сути, подписание этого документа означает, что наши страны действительно имеют общие ценности. Мы, украинцы, преданны демократии, уважению прав человека и нормам международного права. Также мы вместе разделяем понимание всех глобальных угроз: какие они, откуда происходят и как с ними бороться. Мы очень четко понимаем и имеем стремление быть партнерами в решении глобальных вызовов", - рассказал он во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, соглашение дает возможность синергии между технологиями и различными отраслями экономик двух стран, такими как сельское хозяйство и сфера услуг.

"Это соглашение является гораздо более амбициозным с точки зрения взаимного доступа на рынок, чем имеющиеся соглашения о свободной торговле, которые до этого подписывала Украина. Кроме того, Великобритания уже заключает соглашения о беспрепятственном доступе промышленной продукции в отношениях с ЕС, мы называем это "промышленный безвиз". И Украина – не последняя в списке стран, с которыми такое соглашение может быть заключено. Это очень важно", - отметил Ермак.

Руководитель ОП указал, что подписанное соглашение является абсолютно беспроигрышным как для Украины, так и для Великобритании, и будет способствовать увеличению объемов двусторонней торговли, которые сегодня составляют примерно 2 млрд фунтов стерлингов.

"Данное соглашение тоже поможет Великобритании решить возможные вопросы, связанные с переходным периодом после Brexit. А для Украины она позволит диверсифицировать наши экспортные рынки. Думаю, что оно также даст возможности раскрыть крупные торговые перспективы для обеих стран", - считает он.

Также речь идет о стимулировании инвестиций, защите интеллектуальной собственности и расширении политического и экономического сотрудничества.

Кроме того, по словам Ермака, соглашение поможет расширить сотрудничество между странами в сфере торговли услугами.

"Здесь Украина может предложить британским компаниям, которые ищут техническую и ИТ-экспертизу, нечто ценное. Соглашение, мы надеемся, объединит Лондон как финансовую столицу Европы и Украины как очень быстрорастущий ИТ-кластер в Европе", - отметил он.

Руководитель Офиса президента добавил, что соглашение стало мощным шагом в отношениях двух государств, хотя Великобритания является давним партнером Украины и двусторонние отношения выходят за рамки этого документа.

Ермак также акцентировал внимание на военном сотрудничестве, что чрезвычайно важно, учитывая ситуацию в Украине. Он напомнил о недавних стратегических совместных учениях, и выразил уверенность в дальнейшем усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах.