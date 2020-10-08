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23:25 08.10.2020

Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

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Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

Великобритания поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО, и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях, отмечают в Офисе президента Украины.

"Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов. Украина сможет наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Эта договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины на море и повысит безопасность на юге Украины", - сообщает пресс-служба ОП по итогам официального визита делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию.

Кроме того, украинская делегация возвращается с кредитными гарантиями в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов. Соответствующий меморандум был подписан в четверг вечером в присутствии президента.

"Как отметил Владимир Зеленский, эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Условия предоставления средств очень комфортные для Украины", - указали в ОП.

В ходе визита впервые глава Украинского государства был принят членами британской королевской семьи.

Было подписано историческое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.

"Данное Соглашение после Brexit гарантирует нашим гражданам и бизнесу стабильность в сотрудничестве и открывает новый потенциал, включая такие сферы, как торговля, промышленная политика, энергетика, сельское хозяйство, информационное общество, окружающая среда, глобальные задачи по борьбе с изменениями климата и т.п.", - отметили в ОП.

Также украинской стороне удалось достичь договоренностей, предусматривающих либерализацию условий торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, подчеркнули в Офисе президента.

"Великобритания и Украина подтвердили свои обязательства отстаивать демократические принципы, права человека и основные свободы, а также международный правопорядок, который сохраняет мир. Мы получили полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Великобритания осудила агрессию России против Украины и поддержала необходимость безусловного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно-признанных границ", - говорится в сообщении.

Теги: #великобритания #украина #флот #оснащение
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