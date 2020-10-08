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22:46 08.10.2020

Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

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Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе сегодня занимаются вопросами освобождения из неподконтрольных районов Донбасса только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, а другими категориями занимается Офис омбудсмена.

"Когда мы начали работать над освобождением наших пленных, то вы знаете, что первым шагом было освобождение наших моряков, политических заключенных, которые были у всех на устах. Потом была такая ситуация, что списки, которые формировались, были не только со стороны Службы безопасности Украины, не только из информации, которую мы получали от семей. Также были люди, которые попадали в эти списки со стороны и Офиса омбудсмена, и т.д.", - сказал он в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг.

Ермак согласился, что действительно во время второго и третьего обмена при президенте Зеленском был "один-два человека, которые находились на той территории за совершение преступлений, не связанных именно с войной".

"Но когда мы впервые получили этот сигнал, то сегодня два этих трека отделены. Всё, что происходит в Минской группе (ТКГ – ИФ), сегодня касается только наших военных, только людей, которые находятся на неподконтрольной территории в результате своей проукраинской позиции, или это люди, которые воевали за Украину", - пояснил он.

Ермак отметил, что всеми людьми, которые не попадают в указанную категорию, занимается Офис омбудсмена, и ТКГ к этому не имеет никакого отношения.

Руководитель ОП вновь указал, что для продвижения в вопросах освобождения необходим доступ представителей Международного комитета Красного Креста к местам удерживания на территории ОРДЛО.

По его словам, несколько месяцев назад украинской стороной были переданы списки на взаимное освобождение - "в районе 100 человек". "И ожидаем подтверждения. Даже поставлена задача людям, которые работают в гуманитарной подгруппе ТКГ, что если они сегодня могут согласовать двух, пятерых, десятерых человек, то мы готовы сделать всё с нашей стороны, чтобы их вернуть", - заявил Ермак.

Теги: #ткг #заключенные #украина #ермак
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