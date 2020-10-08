Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

Сложившаяся в Украине осенняя эпидемиологическая ситуация с коронавирусным заболеванием COVID-19 напоминает весеннюю ситуацию в Италии и Испании, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 397 диагнозов COVID-19 за последние сутки, около 1000 госпитализаций. Кровати заполняются быстро. Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры", - написал Степанов на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что вся система власти и Минздрава уже более полугода работает над минимизированием последствий пандемии. В частности, за это время возобновлена работа лабораторий, из 200 тестов в сутки в апреле сейчас проводят по 34 тыс, в три раза увеличили количество коек в больницах - с 12 до 37 тыс., определили и разработали протоколы лечения.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем весной, когда проводились интернет-флешмобы в поддержку медиков. "Это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке. Речь идет не о флешмобах. А о нашем ответственное отношение к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков", - подчеркнул Степанов.

Министр также призвал всех политиков: "думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции. Речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей".