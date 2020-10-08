У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

По итогам повторного тестирования футбольного клуба "Шахтера" на COVID-19 выявлено 9 футболистов и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами.

"По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме", - сообщает в четверг пресс-служба клуба.

Полузащитники "Шахтера" Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.