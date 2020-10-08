Подписанный Украиной и Великобританией меморандум отражает действительно близкую дружбу - Зеленский

Достигнутые соглашения Украины и Великобритании отражают действительно близкую дружбу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши отношения с Британией - стратегические, диалог - абсолютно искренен, а достигнутые договоренности отражают действительно близкую дружбу. Потому что ценности у нас практически одинаковые. Ценности, которые являются основой внутреннего мира нации. Свобода, конкуренция, самоотверженность, ответственность, честь", - написал Зеленский в своем телеграме.

Президент отметил, что "новое соглашение" с Великобританией дает возможность гражданам и бизнесу сотрудничать с гораздо большим потенциалом. "Более раскованно и более перспективно. Потому что... друзья. И так как умеем откровенно разговаривать", - отметил глава государства.

Зеленский дал особую оценку договоренности о совместной модернизации украинских Военно-морских сил.

"Вместе с Британией мы укрепляем обороноспособность Украины на море и повышаем безопасность на юге нашей страны. Понятно почему? Потому что пока одни "друзья" постоянно бьют в спину, другие (те, которые искренние) - берут на себя часть наших проблем. Таков этот несправедливый, но фантастический мир. Есть в нем и "друзья", и друзья...", - сказал президент.

Также Зеленский не сомневается в поддержке Великобританией Украины в попытке найти особый путь к миру.

Кроме того, глава украинского государства отметил первую встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими и назвал это "ключевыми ценностями и доверием".

"Это - первая аудиенция президента Украины у членов британской королевской семьи. Считаю это честью не для себя лично, а для всего нашего государства. Потому что это также о ключевых ценностях. О доверии первую очередь", - написал Зеленский.

Также во время встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном Зеленский договорился о совместных усилиях по противодействию коронавируса COVID-19. Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину с официальным визитом.

"Абсолютно замечательной и очень продуктивной была встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном. Действительно незаурядный человек! Пригласил Бориса посетить Украину с официальным визитом. Конечно, говорили и о пандемии. Очень поразило то, пустой сейчас Лондон. Людей на улицах мало. А если есть, то большинство - в масках, даже просто на улицах. Британцы очень ответственно относятся к карантина. К своему и чужой жизни. К слову государства. К личному ответственному поведению. Поэтому, помимо прочего, договорились действовать совместно в борьбе с ковидом. Позиция Великобритании - каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана", - резюмировал Зеленский.

Зеленский призвал также меньше говорить, а больше делать для становления нового украинского государства и назвал это "нашим кредом".

"Меньше традиционно пафосных слов о том, "как надо", и больше практической конкретики для нового украинского государства. Таково наше кредо. Даже интересно, что же теперь услышим от "реестровых критиков"?", - добавил он.