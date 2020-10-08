Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что для нынешней украинской власти независимость Национального банка является одним из приоритетов.

"Для нас существование независимого, профессионального Национального банка является одним из приоритетов, о которых мы всегда говорили. Национальный банк всегда будет независимым, у него будет эта гарантия, и будет продолжать работать", - сказал он в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг.

Ермак указал, что кандидатура нового главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко ни у кого не вызывает никаких замечаний.

"Он сегодня в составе нашей делегации в Лондоне, у него много встреч здесь. У него сегодня очень хорошие профессиональные отношения с Международным валютным фондом, со Всемирным банком", - отметил он.