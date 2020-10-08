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21:49 08.10.2020

Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

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Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не видит обязательной необходимости в изменении состава участников Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, но считает, что та же Великобритания могла бы помогать в процессе урегулирования.

"В урегулировании конфликта, войны на Донбассе необязательно менять формат, необязательно добавлять. Сегодня у нас уже есть и практика, и результаты работы формата (Нормандского – ИФ) в том составе, в котором он есть. Поэтому я не думаю, что это путь. Но абсолютно уверен, и это тоже обсуждалось, о роли Великобритании непосредственно в помощи по урегулированию конфликта на востоке Украины", - сказал он в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг.

Теги: #состав #ермак #украина #нормандия
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